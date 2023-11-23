Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Українські війська за добу ліквідували 1130 окупантів, 20 танків та 36 бронемашин, - Генштаб
Оновлено

Українські війська за добу ліквідували 1130 окупантів, 20 танків та 36 бронемашин, - Генштаб

23 листопада, 2023 четвер
07:59
Війна з Росією розбита російська техніка

Російські загарбники протягом минулої доби не проводили наступальних дій на Бахмутському напрямку. Натомість українські військові завдають окупантам значних втрат: 1130 ліквідованих за добу

Про це 23 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 23 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 321 800 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 5466 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10224 (+36) од,
  • артилерійських систем – 7802 (+33) од,
  • РСЗВ – 902 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 591 (+2) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15),
  • крилатих ракет ‒ 1564 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10198 (+39) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1107 (+2).

Зведення Генштабу: Окупанти не вели штурмових дій на Бахмутському напрямку, проте ЗСУ завдають ворогу значних втрат

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де українські військові відбили 12 атак.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 3 ракетних та 43 авіаційних ударів по території України 

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 шахедів.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Південне, Олександропіль, Авдіївка, Вугледар Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Сили оборони уразили засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.

  • Аналітики з Інституту вивчення війни припускають, що українські військові атакують на лівобережжі Дніпра на Херсонщини, також на Мелітопольському напрямку.
Україна
Росія
зброя
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
FPV-дрон KH-S7
22 листопада, 2023 середа
FPV-дрони працюють 2-3 тижні, а далі їх потрібно замінювати: у роті "Ахіллес" 92-ої ОШБ розповіли причини
22 листопада, 2023 середа
Росія звинуватила Україну в атаці по окупованому Криму
Герасімов путін шойгу
22 листопада, 2023 середа
У Кремлі намагаються вгамувати істерику щодо операцій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, - ISW
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 листопада
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Європа має 6-9 років до нападу Росії
07:50
Херсон
Армія РФ вночі вдарила по Херсону: поранено чоловіка
07:43
Атака РФ на Кривий Ріг
Опівночі РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Кривому Розі
07:28
З 22 листопада в Україні можна скласти теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі
07:23
Норвегія
У Норвегії не виключають можливість закриття кордону з РФ
06:54
Папа Франциск
Папа Римський вкотре закликав молитися за народи України, Ізраїлю та Палестини
06:34
Південна Корея
Південна Корея призупинила частину військової угоди з КНДР після запуску супутника-шпигуна
06:16
Косово - Сербія
Кордон Сербії та Косова вийшов з-під контролю, - прем'єр Албанії
06:04
Прапор Словаччини
Війна в Україні увійшла в заморожену фазу, можна побачити рішення в мирних переговорах, - МЗС Словаччини
05:59
Александер Шалленберг
Очільник МЗС Австрії назвав агресію РФ в Україні найбільшою загрозою безпеці в Європі
05:36
Литва прапор
У Литві понад 2 тис. росіян та білорусів визнані загрозою нацбезпеці
05:08
Іспанія
Іспанія висловила протест Британії через інцидент між військовими кораблями біля Гібралтару
04:40
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
04:12
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Дату звільнення заручників у Газі перенесли: в Ізраїлі пояснили причини
03:44
війна з Росією, вибух, Росія
Неподалік Москви пролунали вибухи на електропідстанції, знеструмлено кілька населених пунктів
03:16
Росія транспорт ДТП
У РФ зіткнулись пасажирський та вантажний потяги: понад 20 постраждалих
02:48
світ США Канада
На кордоні США та Канади вибухнув автомобіль: двоє людей загинули
02:20
Фінляндія НАТО світ
Фінляндія вперше в статусі члена НАТО проводить навчання військово-морських сил Альянсу
01:52
РФ убила цивільних у Торецьку і Часовому Яру та поранила в Авдіївці
01:24
атомна енергетика
Припинення залежності від РФ: Європарламент пропонує включити атомну енергетику до переліку "зелених"
00:56
війна з Росією Валерій Залужний контрнаступ ЗСУ допомога Україні
Залужний вперше доповідав на Рамштайн: Обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована
00:28
Нідерланди
У Нідерландах відбулися парламентські вибори. Дані екзитполу
00:19
Ексклюзив
Заступник Залужного генерал-полковник Балан: для ЗСУ немає поняття "окопна війна", діємо згідно з затвердженими задумами
00:06
Зеленський
"Заяви Зеленського про третій Майдан зроблені не випадково": добірка фейків і маніпуляцій РФ за 22 листопада
2023, середа
22 листопада
23:58
Нова роль жінок і паритетна участь у відбудові: перший день Українського Жіночого Конгресу
23:36
"Наполі", Хвіча Кварацхелія, Ліга чемпіонів
"Челсі" знайшов в Італії зіркового конкурента для Мудрика
23:04
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про результати "Рамштайну", Міноборони назвало зміст пакетів допомоги
22:57
Володимир Зеленський
Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
22:54
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Росіяни хочуть вийти на Куп'янськ-Вузловий і форсувати річку Оскіл, - майор запасу НГУ Гетьман
22:45
ВАКС
Розкрадання коштів Держспецзв'язку: ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному в організації схеми
22:06
Ексклюзив
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
Влада має припинити говорити про перемогу і дати спокій командуванню ЗСУ, - військовий експерт Бадрак
22:03
Харківська міськрада
У Харкові перейменували 26 вулиць, назви яких були пов'язані з СРСР і Росією
21:43
Ексклюзив
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
"Захід не розглядає поразку України у війні": дипломат Безсмертний назвав причину
21:19
Аналітика
Сергій Згурець
FPV дрони можуть замінити артилерію на полі бою та компенсувати брак боєприпасів. Колонка Сергія Згурця
21:08
Оновлено
Обстріл Селидового 21 листопада
Російська атака 21 листопада: від удару по лікарні в Селидовому загинули троє людей
20:11
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2211
В районі Бахмута ми не тільки відбилися, а й продовжуємо тримати ініціативу на передньому краї, - заступник командира 3-ї ОШБр
20:01
OPINION
Ігор Луценко
Світ цей дуже, дуже старий. Набагато старший, ніж здається
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 637-го дня війни: у військову частину під Євпаторією знову прилетіло, а на Таврійському напрямку ворог став втрачати більше живої сили
19:58
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
На фронті за добу відбулось 58 бойових зіткнень, Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб
19:34
Фінляндія, кордон
Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім одного
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV