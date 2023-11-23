ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські військові блогери стверджували, що українські сили продовжували атакувати лінію Роботине-Вербове.

Українські сили зберігають позиції у східній (лівобережній) частині Херсонської області та, як повідомляється, атакували в цьому районі 22 листопада.

Російські блогери стверджували, що українські війська утримують позиції та атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепного, Антонівського шосе та залізничного мосту. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що також є невизначена активність на захід від Олешок.

Він додав, що частини російського 328 полку ВДВ атакують Кринки з Корсуньки і постійно наступають вздовж Олешки - Нова Каховка.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег у Херсонській області.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що були раніше.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка в Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

20 листопада Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що українські морські піхотинці знищили кілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка.