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Українські морські піхотинці знищили декілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка, - Братчук

20 листопада, 2023 понедiлок
08:11
Війна з Росією

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь", зазначив, що порушення логістичних шляхів окупантів – одне з завдань українських захисників на лівому березі річки Дніпро на Херсонщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо населеного пункту Кринки, то його фактично на сьогодні не існує, тому що ворог намагається знищити плацдарми, які утримують наші морські піхотинці. Важкі бої тривають. Противник максимально застосовує все, що має для вогневого ураження, у тому числі й авіаційне озброєння, але наші позиції утримуються. Щобільше, сьогодні відбувається контрбатарейна боротьба не лише правого берега з лівим, а вже і плацдарми лівого берега можуть ворогу відповідати", - зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

За його словами, також відбуваються рейдові, розвідувально-диверсійні дії, які завдають ураження російському війську і в особовому складі, і у бойовій техніці.

"Можемо відзначити 501-й окремий батальйон морської піхоти, який напередодні знищив декілька ворожих вантажівок на трасі Олешки – Нова Каховка. Це надзвичайно важка робота, є втрати. Але ці вантажівки мали забезпечити противника і боєкомплектом, а тепер вони знищені повністю. Саме порушення цих логістичних шляхів окупантів – одне з завдань наших хлопців на лівому березі річки Дніпро. Треба дуже обережно ставитися про інформування щодо лівого берега, однак про те, що можна говорити, ми говоримо. Ці події відбуваються і будуть продовжуватися найближчим часом", - підкреслив Сергій Братчук.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. 

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. 

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

Україна
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
втрати окупантів
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