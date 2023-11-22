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Головна Війна з Росією В районі Бахмута ми не тільки відбилися, а й продовжуємо тримати ініціативу на передньому краї, - заступник командира 3-ї ОШБр
Ексклюзив

В районі Бахмута ми не тільки відбилися, а й продовжуємо тримати ініціативу на передньому краї, - заступник командира 3-ї ОШБр

22 листопада, 2023 середа
20:11
Війна з Росією Карта. Бахмут_2211

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку динамічна, але повністю контрольована ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Бахмуті дуже динамічна, але повністю контрольована ЗСУ. Наразі погодні умови більш-менш вирівнялися. Стійка погода дозволяє залучати всі механізми, які застосовуються на передньому краї. Як противник, так і ЗСУ намагаються покращити своє тактичне та оперативне становище. Сили оборони не дають противнику це зробити, і в деяких випадках переходять до контратакувальних заходів, штурмових і рейдових дій", - зауважив Кудряшов.

За словами, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, атакувальний потенціал ворога на Бахмутському напрямку вдалося нівелювати завдяки вдалим діям ЗСУ.

"Ворог намагався зломити оборонні рубежі Сил оборони. Це були дії ворога, які пов'язані з технікою й піхотою, нічні спроби спецпризначенців РФ захопити наші позиції. Усі ці заходи були безрезультатними для ворога. Можна констатувати, що ми не тільки відбилися, а й продовжуємо тримати ініціативу на передньому краї. Ми бачимо всі пересування ворога, всі накопичення та скупчення його сил. Ми бачимо логістику ворога, що допомагає нам контролювати ситуацію та завдавати ворогу вогневе ураження", - підкреслив Кудряшов.

  • Станом на вечір середи, 22 листопада, українські військові надалі утримують позиції на лівобережжі Херсонської області.
  • Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що Авдіївка, як раніше Бахмут, виконує важливу місію зі знищення ворожих резервів, і стримування армії РФ.
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