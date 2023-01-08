Під Бахмутом загинув стронгмен Андрій Дмитрієв

Про це повідомляє Федерація стронгмену України.

Андрій Дмитрієв був багаторазовим призером чемпіонатів України, майстром спорту зі стронгмену та головою Сумського осередку ФСУ.

"Наша стронгменівська родина понесла непоправної втрати. Ми будемо тебе пам’ятати, друже! На твою честь буде підійматись прапор на змаганнях! Співчуваємо та горюємо разом із близькими та рідними… Дякуємо тобі. Спочивай з миром Янголе. Слава Герою", - пишуть у ФСУ.

Андрій Дмитрієв загинув у боях під Бахмутом.

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