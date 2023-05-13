Під Бахмутом загинув український хокеїст Олександр Хміль
Під Бахмутом на Донеччині при виконанні бойового завдання загинув титулований хокеїст і тренер, чемпіон України-2007, гравець молодіжних збірних, 42-річний Олександр Хміль
Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.
Бійцю було усього 42 роки - він загинув під час виконання завдання під Бахмутом на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення ворога, Олександр з перших днів став на захист України.
Спершу він захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військовослужбовця Збройних сил України виконував бойові завдання в гарячих точках в інших регіонах.
Олександр протягом 18-ти років, з 1997-го по 2015-й виступав за українські, румунський і болгарський клуби. Три роки він присвятив "Соколові": в 1998-1999-му і 2003 роках провів за клуб 36 матчів, у яких відзначився 13-ма голами і 14-ма асистами.
Хміль був чемпіоном України-2007 у складі АТЕКа, вигравав срібні і двічі бронзові нагороди національного чемпіонату.
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