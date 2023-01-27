Під Бєлгородом перекинувся КамАЗ із російськими мобілізованими

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, вантажівка з мобілізованими з'їхала з дороги й перекинулася вранці 27 січня. Інцидент стався у Бєлгородській області на трасі неподалік кордону з Україною.

Як повідомляють у телеграм-каналах, у КамАЗі було кілька військовослужбовців. Постраждали в ДТП шестеро мобілізованих із Тверської області, Підмосков'я та Кабардино-Балкарії.

Усіх шістьох з тяжкими травмами доправили до військового госпіталю Бєлгорода.

За попередньою інформацією, причиною ДТП могли стати погодні умови: температура повітря в районі становила вночі мінус 8-13 градусів, удень – від мінус 4 до 1 градуса тепла.

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