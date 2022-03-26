Під час гастролей помер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокінс

Про це йдеться у повідомленні групи у Twitter.



Відомо, що на момент смерті музиканта Foo Fighters мали гастролі у Південній Америці.



"Сім'я Foo Fighters спустошена трагічною та передчасною смертю нашого улюбленого Тейлора Хокінса. Його музичний дух і заразливий сміх житимуть із нами вічно. Наші серця з його дружиною, дітьми та сім'єю, і ми просимо з усією повагою не турбувати їх у цей неймовірно тяжкий час", – йдеться у повідомленні.



Про причину смерті не повідомляють.



Відомо, що група Foo Fighters утворилася в 1994 році, її лідер і вокаліст Дейв Грол раніше був барабанщиком гурту Nirvana аж до її розпаду у зв'язку зі смертю лідера Курта Кобейна, Тейлор Хокінс приєднався до групи в 1997 році і став одним із найвідоміших її учасників.

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