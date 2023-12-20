Під час окупації допомагали рашистам відбирати їжу в місцевих: двоє жителів Харківщини отримали тюремні строки

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що один засуджений - мешканець селища Циркуни. Він проведе за ґратами 10 з половиною років. За даними слідства, після захоплення населеного пункту він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та грабувати оселі місцевих жителів. Чоловік вдирався до помешкань українців, а потім вони забирали продовольчі запаси, авто та генератори.

"Під час таких нальотів рашисти відбирали навіть їжу в дітей та людей похилого віку, а в разі відмови чи спротиву - погрожували ув’язненням до катівні та вбивством", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Іншою засудженою є мешканка Куп’янського району, яка повідомляла ФСБ розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території громади. Російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).