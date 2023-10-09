Під час окупації стали "головами громад": трьох жителів Херсонщини судитимуть за підозрою в колабораціонізмі

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що обвинувачені під час тимчасової окупації Херсонщини співпрацювали з ворогом, обійнявши посади так званих "голів громад".

Двоє з них очолили Тавричанське та Малокаховське територіальні управління Каховської окупаційної адміністрації. Ще одна стала "головою" села Кардашинка Скадовського району Херсонської області.

"На цих псевдопосадах обвинувачені допомагають ворогу впроваджувати окупаційний режим на захоплених територіях регіону та легалізувати владу країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області скеровано до суду обвинувальні акти стосовно трьох місцевих жителів за фактом колабораціонізму (ч. 5. ст. 111-1 КК України).

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовним вироком суду.