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Головна Новини Під час пиятики на столичній Борщагівці зарізали жінку

Під час пиятики на столичній Борщагівці зарізали жінку

19 вересня, 2021 неділя
11:16
Новини

На вулиці Гната Юри, що у Святошинському районі міста Києва (ця місцевість називається Борщагівка) ранком неділі, 19 вересня 2021 року, сталося вбивство

Подробиці наводять ВартовіЕспресо.

Як вдалося дізнатися, на прилеглому до 9-поверхівок спортивно-ігровому майданчику компанія знайомих розпивала спиртні напої. В якийсь момент між присутніми почалася сварка, яка закінчилася нанесенням ножових поранень жінці, від яких вона померла.



Правоохоронцям вдалося затримати одного чоловіка, який, можливо, причетний до вбивства, інших розшукують.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Опитуються свідки, встановлюються всі обставини трагедії.


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