Про завдані пошкодження заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

"НП у Білгороді. Виїхав на місце. За попередньою інформацією, о 17:43 на вулиці Єсеніна, буд.9, корп. 1 після вибуху сталося падіння плиток вентильованого фасаду на рівні з 7 по 13 поверх. Найголовніше - постраждалих немає. Поспілкувався з мешканцями пошкоджених квартир: вибито вікна, пошкоджено кондиціонери, посічено фасад будівлі", - поінформував чиновник.

Окрім того, за словами Гладкова, пошкодження отримали близько 15 машин.

"Причини події встановлюються. За попередньою версією, пошкодження отримано внаслідок атаки БПЛА", - додав керівник російської Бєлгородської області.

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У місцевих пабліках очевидці розповідають про сильний вибух. Перше таке повідомлення з'явилося о 17:45.

Повітряна тривога при цьому - як і в усіх інших подібних випадках на території РФ та окупованого Криму - не оголошувалася, однак вдень були офіційні повідомлення про роботу у даному регіоні сил ППО.

Заяви про нібито збиття українських безпілотників, зокрема, двічі робив сам Гладков - о 12:27 та 14:24. А о 14:10 про збиття українського БПЛА на Бєлгородщині зробило міноборони країниа-агресора.