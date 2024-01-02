Під час російської ракетної атаки по Україні Польща підіймала винищувачі F-16
Польща у вівторок, 2 січня, під час російської ракетної атаки по Україні підняла у повітря чотири винищувачі F-16
Про це інформує Оперативне командування ЗС Польщі.
Вказано, що з метою забезпечення безпеки повітряного простору у зв'язку з активністю дальньої авіації РФ, Польща підняла в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників. Одна пара винищувачів здійнялася з бази у Ласьках о 05:45, інша - з бази в Кшесінах о 06:15.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки.
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