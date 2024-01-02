Під час російської ракетної атаки по Україні Польща підіймала винищувачі F-16

Про це інформує Оперативне командування ЗС Польщі.

Вказано, що з метою забезпечення безпеки повітряного простору у зв'язку з активністю дальньої авіації РФ, Польща підняла в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників. Одна пара винищувачів здійнялася з бази у Ласьках о 05:45, інша - з бази в Кшесінах о 06:15.