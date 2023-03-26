Під час розкопок на півдні Єгипту знайшли 2000 муміфікованих голів баранів
У Єгипті знайшли щонайменше 2 тис. муміфікованих голів баранів, а також овець, собак, диких кіз, корів, газелей і мангустів, їх виявили у храмі Рамзеса II
Про це пише The Jerusalem Post.
Щонайменше 2 000 муміфікованих баранячих голів, що датуються періодом Птолемеїв, знайшли в храмі Рамзеса II в стародавньому місті Абідосі на півдні Єгипту. Також муміфіковані вівці, собаки, дикі кози, корови, газелі і мангусти були знайдені в храмі разом з головами баранів, які вважаються жертвоприношеннями, що свідчить про продовження шанування Рамзеса II на цьому місці приблизно через 1 000 років після його смерті
У заяві міністерства туризму і старожитностей мовиться, що ці знахідки розширять знання про це місце за більш ніж два тисячоліття аж до епохи Птолемеїв. Птолемеївський період тривав близько трьох століть до римського завоювання в 30 році до нашої ери.
- Нагадаємо, Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур, створених як частина храму Парфенон в Афінах: мармур століттями перебував у папській колекції та музеях Ватикану.
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