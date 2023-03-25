Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур Парфенона
Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур, створених як частина храму Парфенон в Афінах: мармур століттями перебував у папській колекції та музеях Ватикану
Про це пишуть BBC.
Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур Парфенону: один з них являє собою шматок кінської голови, інший - бородатого чоловіка, а третій - голову хлопчика. Скульптури століттями перебували в папській колекції та музеях Ватикану.
Греція ж сподівається, що цей крок підштовхне інші закордонні інституції, які зберігають скульптури Парфенону, до їх повернення.
"Сьогоднішня церемонія... подібно до жесту уряду Сицилії та Італійської Республіки кілька місяців тому, показує шлях, яким ми можемо йти, яким може йти кожен, щоб єдність Парфенону була відновлена", - заявила в п'ятницю міністр культури Греції Лінда Мендоні.
Зазначається, що до наших днів дійшло близько 50% оригінальних скульптур Парфенону, і майже половина з них знаходиться в Британському музеї. Але Греція намагається повернути їх з Ватикану та інших європейських колекцій з початку 20-го століття.
На початку 1800-х років десятки скульптур були вивезені з грецького Парфенону за наказом шотландського дворянина Томаса Брюса, відомого як лорд Елджин. Потім він продав ъх британському уряду, який виставив їх у Британському музеї.
- Нагадаємо, у.британському містечку Йорк двоє молодих людей під час ремонту кухні випадково знайшли фрески - виявилося, що творам живопису вже майже 400 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе