У Британії під час ремонту квартири виявили фрески, яким майже 400 років
У британському містечку Йорк двоє молодих людей під час ремонту кухні випадково знайшли фрески - виявилося, що творам живопису вже майже 400 років
Про це пише CNN.
29-річний Люк Бадворт та 26-річна Хейзел Муні нещодавно переїхали у новий будинок в центрі міста. Там під час ремонту кухні вони й помітили зображення під старим ремонтом стін.
"Ми думали, що, можливо, це шпалери у вікторіанському стилі, але вони були значно більшими, ніж я вважав спочатку", - сказав Бадворт.
На фресці зображена біблійна сцена, в якій чоловіка в клітці тягне за собою ангел. Розмір фресок - приблизно 9 футів на 4 фути.
Бадворт звернувся до органу "Історична Англія" і вони разом вони дізналися, що фреска містить сцени з книги 1635 року "Емблеми", авторства Френсіса Куорлза. Фрески були передані "Історичній Англії", а Бадворту та Муні орган подарував високоякісну копію фресок у повну величину.
Зазначається, що будинок побудовано у 1747 році, проте фрески з'явилися там раніше. Повідомляється, що малюнок був нанесений на стіну іншої будівлі, а цей будинок побудували замість неї, прямо навколо старої стіни.
За наявними даними, приблизний час створення фресок - між 1635 та 1700 роками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.25
Купівля 38.25Продаж 39.01
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе