У Британії під час ремонту квартири виявили фрески, яким майже 400 років

Про це пише CNN.

29-річний Люк Бадворт та 26-річна Хейзел Муні нещодавно переїхали у новий будинок в центрі міста. Там під час ремонту кухні вони й помітили зображення під старим ремонтом стін.

"Ми думали, що, можливо, це шпалери у вікторіанському стилі, але вони були значно більшими, ніж я вважав спочатку", - сказав Бадворт.

На фресці зображена біблійна сцена, в якій чоловіка в клітці тягне за собою ангел. Розмір фресок - приблизно 9 футів на 4 фути.

Бадворт звернувся до органу "Історична Англія" і вони разом вони дізналися, що фреска містить сцени з книги 1635 року "Емблеми", авторства Френсіса Куорлза. Фрески були передані "Історичній Англії", а Бадворту та Муні орган подарував високоякісну копію фресок у повну величину.

Зазначається, що будинок побудовано у 1747 році, проте фрески з'явилися там раніше. Повідомляється, що малюнок був нанесений на стіну іншої будівлі, а цей будинок побудували замість неї, прямо навколо старої стіни.

За наявними даними, приблизний час створення фресок - між 1635 та 1700 роками.