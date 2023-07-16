Про це пише BBC.

Зазначається, що цей інцидент стався приблизно за 130 км від фінішу під час 15-го етапу "Тур де Франс".

Коли залишалося близько 125 км, перегонник Зепп Кусс відчув удар по керму. Спортсмен каже, що його зачепив уболівальник, який тримав телефон у руці, роблячи селфі.

Кусс врізався в товариша по команді Натана ван Хойдонка і в результаті це призвело до падіння ще 20 учасників марафону

"У місці було звуження, на дорозі був глядач і я припускаю, що він просто зачепив моє кермо. На щастя, я в порядку, і, сподіваюся, з іншими хлопцями, які потрапили в аварію, все добре", - сказав Кусс.

У BBC повідомили, що усі учасники, які потрапили в аварію, завершили 179-кілометровий етап заїзду.

Згодом після інциденту офіційний обліковий запис "Тур де Франс" опублікував уповільнене відео, на якому велоспортсмен Зепп Кусс пірнає під витягнуту руку глядача зі словами: "Будь ласка, зверніть увагу на гонщиків".