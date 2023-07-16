Під час велоперегонів у Франції глядач спричинив зіткнення 20 спортсменів, коли намагався зробити селфі
У Франції під час велоперегонів "Тур де Франс" один із вболівальників спробував зробити селфі, через що впали 20 велосипедистів - учасників змагання
Про це пише BBC.
Зазначається, що цей інцидент стався приблизно за 130 км від фінішу під час 15-го етапу "Тур де Франс".
Коли залишалося близько 125 км, перегонник Зепп Кусс відчув удар по керму. Спортсмен каже, що його зачепив уболівальник, який тримав телефон у руці, роблячи селфі.
Кусс врізався в товариша по команді Натана ван Хойдонка і в результаті це призвело до падіння ще 20 учасників марафону
"У місці було звуження, на дорозі був глядач і я припускаю, що він просто зачепив моє кермо. На щастя, я в порядку, і, сподіваюся, з іншими хлопцями, які потрапили в аварію, все добре", - сказав Кусс.
У BBC повідомили, що усі учасники, які потрапили в аварію, завершили 179-кілометровий етап заїзду.
Згодом після інциденту офіційний обліковий запис "Тур де Франс" опублікував уповільнене відео, на якому велоспортсмен Зепп Кусс пірнає під витягнуту руку глядача зі словами: "Будь ласка, зверніть увагу на гонщиків".
- Львів‘янка Кароліна Келюх стала чемпіонкою Європи з велоспорту.18-річна спортсменка фінішувала першою у спринті серед юніорок. У півфіналі вона здолала суперницю з Великої Британії, а у фіналі – з Франції.
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