Під час відступу з Василівки, що на Запоріжжі, окупанти планують ліквідувати колаборантів, - партизани

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал партизанського руху "Атеш".

"Інформація від агента із 429 мотострілецького полку: під час можливого відступу з Василівки, Запорізької області, буде зачистка місцевих колаборантів серед адміністрації міста та особового складу місцевого РВВС (районного відділу внутрішніх справ. Неодноразово говорилося, що зрадники батьківщини нікому не потрібні, робимо висновки", - пишуть партизани.

Росіяни хочуть позбавитись від людей, які багато знають, та можуть свідчити у судах. Також серед планів дискредитувати Україну, звинувативши ЗСУ у цьому злочині.