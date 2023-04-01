Під час відступу з Василівки, що на Запоріжжі, окупанти планують ліквідувати колаборантів, - партизани
Російські окупанти-терористи планують ліквідувати зрадників України під час відступу з Василівки, що на Запоріжжі
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал партизанського руху "Атеш".
"Інформація від агента із 429 мотострілецького полку: під час можливого відступу з Василівки, Запорізької області, буде зачистка місцевих колаборантів серед адміністрації міста та особового складу місцевого РВВС (районного відділу внутрішніх справ. Неодноразово говорилося, що зрадники батьківщини нікому не потрібні, робимо висновки", - пишуть партизани.
Росіяни хочуть позбавитись від людей, які багато знають, та можуть свідчити у судах. Також серед планів дискредитувати Україну, звинувативши ЗСУ у цьому злочині.
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