Під час війни не можна забезпечувати транзит для товару країни-агресора, - Раміс Юнус

З такою заявою відомий азербайджанський аналітик, колишній керуючий справами уряду цієї країни Раміс Юнус, що нині живе та працює у Вашингтоні (США), виступив в ефірі програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.



За його словами, відновлення територіальної цілісності має бути значно вищим пріоритетом, ніж економічний добробут.



При цьому Раміс Юнус навів приклад Азербайджану, який після початку війни з Вірменією на наступні "тридцять років" повністю припинив товарообіг з вірменською стороною та зупинив транзит - як власної продукції, так і товарів третіх країн - до Вірменії.



Транзит через Азербайджан до Вірменії, попри зацікавленість РФ, ЄС та Ірану, було відновлено лише тепер, після завершення успішною для Баку наступної операції 2021 року, додав політолог.



До того ж, економічна вигода від транзиту Україною російського газу, додав Раміс Юнус, значно менша за досі не викорені щорічні втрати від корупції.



"Транзит - це $2-3 млрд. А у вас крадуть $30-40 млрд", - наголосив екперт.



Тож Україна має подбати про надійну альтернативу російським носіям й припинити товарообіг з РФ до переможного повернення Криму й окремих районів Донбасу, підсумував Раміс Юнус.





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