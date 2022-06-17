Під час візиту лідерів країн ЄС Зеленського не просили поновити перемовини з Росією, - Никифоров
На зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції, Італії, Німеччини та Румунії обговорювалось те, що Україна самостійно має визначати час та умови переговорів із РФ
Про це зазначив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі Укрінформу.
"Навпаки, на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією. До того ж наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і надалі надаватимуть нам підтримку", - сказав він.
Раніше німецька газета Die Welt повідомила, що під час перебування у Києві 16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Франції Емманюель Макрон за зачиненими дверима, ймовірно, намагалися переконати Зеленського поновити переговори з Росією.
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