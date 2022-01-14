Під Харковом сталася масова ДТП: госпіталізовані двоє дорослих та 6-річна дитина

Про це повідомляє пресслужба ДСНС на своїй сторінці у Facebook.



"14 січня о 09:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автошляху між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району зіштовхнулись відразу 5 автомобілів: "ВАЗ 2106", Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage і "ТАТА", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в результаті ДТП постраждали водій та 2 пасажирів ВАЗу. Серед них 6-річна дівчинка. А її 26-тирічна мати опинилась затиснутою між конструкціями авто. За допомогою спецінструменту постраждалу деблокували і передали медикам швидкої.



Всіх травмованих госпіталізували до Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

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