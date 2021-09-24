Під Києвом зіштовхнулись мікроавтобус та рейсовий автобус, троє людей постраждало

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



За попередніми даними, мікроавтобус рухався до Києва та раптово перед ним почав розвертатись рейсовий автобус МАЗ (маршрут 37). Уникнути зіткнення не вдалося.



В результаті аварії пасажира Mercedes затисло в салоні.



Рятувальники допомогли дістати його з авто. Також травмувались двоє пасажирів автобуса.



На місці працює слідчо-оперативна група.



Через ДТП утворився великий затор в напрямку Києва.



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