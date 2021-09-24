Під Києвом зіштовхнулись мікроавтобус та рейсовий автобус, троє людей постраждало
На в'їзді до Києва на Брест-Литовському шосе зіштовхнулись рейсовий автобус з пасажирами та мікроавтобус Mercedes
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
За попередніми даними, мікроавтобус рухався до Києва та раптово перед ним почав розвертатись рейсовий автобус МАЗ (маршрут 37). Уникнути зіткнення не вдалося.
В результаті аварії пасажира Mercedes затисло в салоні.
Рятувальники допомогли дістати його з авто. Також травмувались двоє пасажирів автобуса.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Через ДТП утворився великий затор в напрямку Києва.
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