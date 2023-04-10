Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Рашисти виселяють українців з села Лісне Маріупольського району, яке розташоване посеред лісу поруч з Нікольським, заради російських військових.

"Буквально на вулиці з "націоналізацією" будинків. Формально вигаданий привід - відсутність підтвердження права власності та особистості. Тому, що відсутні домові книги згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі", - пояснює радник мера.

Виселенню місцевих жителів сприяла колаборантка Наталія Муха.

Повідомляється, що залишилось сім родин, з тих що давно там живуть, це здебільшого пенсіонери. Також є декілька родин, які переїхали туди із Маріуполя.

"Дуже зручно для розміщення військових. По-перше, посеред лісу, далі від зайвих очей. По-друге, поруч з основним місцем розташування окупантів в самому Нікольському", - додав Андрющенко.