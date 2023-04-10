Під Маріуполем окупанти виселяють ціле село заради розміщення військових, - радник мера
У Маріупольському районі Донецької області російські загарбники виселяють місцевих жителів з села заради розміщення своїх військових
Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Рашисти виселяють українців з села Лісне Маріупольського району, яке розташоване посеред лісу поруч з Нікольським, заради російських військових.
"Буквально на вулиці з "націоналізацією" будинків. Формально вигаданий привід - відсутність підтвердження права власності та особистості. Тому, що відсутні домові книги згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі", - пояснює радник мера.
Виселенню місцевих жителів сприяла колаборантка Наталія Муха.
Повідомляється, що залишилось сім родин, з тих що давно там живуть, це здебільшого пенсіонери. Також є декілька родин, які переїхали туди із Маріуполя.
"Дуже зручно для розміщення військових. По-перше, посеред лісу, далі від зайвих очей. По-друге, поруч з основним місцем розташування окупантів в самому Нікольському", - додав Андрющенко.
- 30 березня повідомлялося, що у центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники встановили систему заряджання протиповітряної оборони.
- Російські війська змінили основний рух навколо окупованого Маріуполя, вчора вони масово перевозили вантажівки з БК та трали з технікою.
- Нещодавно російські війська змінили основний рух навколо окупованого Маріуполя, 3 квітня вони масово перевозили вантажівки з БК та трали з технікою.
- Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти набирають підлітків призовного віку у так звану "добровольчу дружину", де навчають їх воювати.
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