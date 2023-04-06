Про це він написав у телеграмі.

Росіяни навчають підлітків тактиці ведення боїв, а офіційної мобілізації у районі не оголошено.

"Ніякої мобілізації в Маріупольському районі. Офіційно. Просто набір “добровольчої дружини” з підлітків призовного віку та навчання тактики ведення боїв. Ніякої мобілізації та подальшого фронту. Правда, це не точно", - йдеться у повідомленні.