У Маріупольському районі окупанти набирають підлітків у "добровольчу дружину" і навчають воювати, - радник мера
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти набирають підлітків призовного віку у так звану "добровольчу дружину", де навчають їх воювати
Про це він написав у телеграмі.
Росіяни навчають підлітків тактиці ведення боїв, а офіційної мобілізації у районі не оголошено.
"Ніякої мобілізації в Маріупольському районі. Офіційно. Просто набір “добровольчої дружини” з підлітків призовного віку та навчання тактики ведення боїв. Ніякої мобілізації та подальшого фронту. Правда, це не точно", - йдеться у повідомленні.
- Нещодавно російські війська змінили основний рух навколо окупованого Маріуполя, 3 квітня вони масово перевозили вантажівки з БК та трали з технікою.
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