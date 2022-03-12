Під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів
12 березня українські прикордонники під Маріуполем ліквідували 15 російських військових, ще двох взяли у полон
Про це повідомляє Держприкордонслужба України у Facebook.
"Захисники України мужньо стримують наступ агресора на Маріуполь. Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи. В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе