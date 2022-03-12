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Під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів

12 березня, 2022 субота
21:34
війна з Росією прикордонники

12 березня українські прикордонники під Маріуполем ліквідували 15 російських військових, ще двох взяли у полон

Про це повідомляє Держприкордонслужба України у Facebook.

"Захисники України мужньо стримують наступ агресора на Маріуполь. Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи. В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли", - йдеться у повідомленні.

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Маріуполь
прикордонники
вторгнення в Україну
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