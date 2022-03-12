Під Миколаєвом воюють люди, яких Росія мобілізувала в ОРДЛО, - Кім
Росіяни підігнали до Миколаєва насильно мобілізованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА/ОДА Віталій Кім у Telegram.
"Гонять вже не техніку, так щоб було зрозуміло, а женуть кунги (кузов-фургон, - ред.) з людьми. З "ЛНР/ДНР" прості люди, їх взяли, посадили, змусили і притягнули сюди. Вони не те що не вояки.. вони кажуть: ми хочемо додому, ми тут пішки дійдемо, але загороджувальні загони заважають. По суті, це рух для відволікання нашої уваги, але є ще обстріли", - зазначив Кім.
За словами Кіма, ситуація у місті стабільна.
"Ворог продовжує практику – виїхав у поле, постріляв і назад сховався до населеного пункту, прикриваючись мирним населенням. Українські ж військові не можуть відповідати, стріляючи по власних громадянах, тому обіцяють відповідати в інший спосіб", - сказав він.
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