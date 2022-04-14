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Головна війна з Росією Під натиском української армії окупанти почувають себе приреченими на смерть, – СБУ

Під натиском української армії окупанти почувають себе приреченими на смерть, – СБУ

14 квітня, 2022 четвер
22:59
війна з Росією окупанти

Під натиском ЗСУ російські загарбники почуваються приреченими на смерть, при цьому дехто з них намагається позбутися награбованого в Україні

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

Один із російський військових говорить своїй дружині, що дуже хоче вижити на війні в Україні. А оскільки бачить, що "кто много себе здесь чего взял ... там деньги, золото, короче ... или не выжили, или их ранили", вирішив позбутися награбованого. Та не знайшов нічого кращого, як просто роздати іншим окупантам.

"Цей ординець, хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна. Наступне знання, яке йому не завадить усвідомити: не варто зі зброєю вриватися в чужу країну. Це теж карається", – додають у повідомленні. 

В СБУ наголошують, що вони продовжують роботу із документування злочинів російських загарбників.
 

  • Служба безпеки України оприлюднила передсмертне послання російського окупанта його рідному брату, в якому він закликає будь-що не їхати на війну в Україну.

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СБУ
ЗСУ
окупанти
війна новини
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