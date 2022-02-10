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Під Офісом генпрокурора проплачені "тітушки" мітингували "проти Порошенка", - ветеран АТО Підлісний

10 лютого, 2022 четвер
21:35

Біля Офісу Генерального прокурора група проплачених "тітушок" влаштувала "мітинг" проти п'ятого президента Петра Порошенка

Відповідне відео на своєму ютуб-каналі оприлюднив учасник АТО, офіцер морської піхоти Андрій Підлісний.

"Захід, який називався "За справедливість", тільки за яку справедливість, ніхто так і не міг сказати", - розповів Андрій Підлісний.

На відео помітно, що учасники акції не можуть пояснити своєї позиції та переадресовують запитання "до спікера, він же он розказує".

Ветеран поспілкувався з деякими "учасниками акції" і на умовах анонімності з'ясував, що набирають таких "мітингарів" через телеграм-канали. А самі "заробітчани" зазвичай не знають, за кого чи проти кого будуть стояти.

"Ми розкрили масштабну схему, як це взагалі працює. На яких "тітушок" поділяються ці люди, скільки їм платять. Ці люди - одні й ті ж - беруть участь у різних заходах", - розповів ветеран АТО.

Як розповіли Підлісному, за участь в акції "проти Порошенка", на яку вдалося зібрати кілька десятків охочих, платили по 100 грн.

"Є кілька телеграм-каналів, де організатори цих акцій розміщують рекламу того, що наступного дня буде акція чи через день", - розповів анонімний "тітушка".

"Ці люди абсолютно не мають своїх політичних поглядів, і навіть сьогоднішня акція, як зізнались самі учасники, це не люди, які прийшли проти Порошенка. Це люди, які прийшли за гроші. В даному випадку - за 100 грн", - сказав Підлісний.

Ветеран також продемонстрував оголошення, яке напередодні акції "проти Порошенка" поширювали в телеграм-каналах.

"Всім доброго вечора. Завтра у четвер 10.02 мирна акція до 50 осіб. Збір о 10. Без запізнень. Працюємо одну годину. Оплата 100 гривень, записуватися в "лічку", - йдеться в оголошенні.

Учасник проплачених акцій розповів, що зазвичай після прибуття за вказаною адресою їх реєструють, вносять до списку за номером телефону. А після закінчення відводять для розрахунку подалі від місця розведення акції - щоб не "засвітити" момент оплати. Може бути й безготівковий розрахунок, коли гроші приходять після акції на банківську карту.

"Тобто після закінчення акції організатор. Кажуть, що підійдіть до якогось місця подалі від самого місця проведення акції і там вже безпосередньо йде розрахунок готівкою. Але бувають такі організатори, які розраховуються через картки", - розповів інформатор.

Підлісний також повідомив, що "тітушки" поділяються на бойовиків, яких наймають для провокацій: "Спортивної статури, добре підтягнуті, і там цінник від 400-500 грн".

"Вони стоять в жовтих масках. Вони не йдуть разом з нами в групу і не заходять в нашу групу, у них є окремі організатори, які їх курують"", - розповів "мітингувальник".

"Ці люди займаються провокаціями, силовими методами, знесенням різних забудов. Тому їм навіть видають будівельні рукавичці для зручності. Звичайна "масовка" оплачується дешевше. Серед неї є й пенсіонерки, які у такий спосіб підробляють собі на життя. Це звичайні громадяни, які шукають дешевий підробіток, і там вже цінник 100-150 гривень", - сказав Підлісний.

Ветеран АТО закликав активістів викривати подібні схеми з "тітушками" для проплачених мітингів. Він наголосив: ниточки тягнуться на Банкову, саме тому владі невигідно законодавчо унормувати проведення мирних акцій. А за участь у проплачених мітингах та акціях відповідальності немає.

"Це вигідно діючій владі - залишати ось такі дірки в законодавстві, для того щоб давати "кеш" ось цим організаторам, які потім набирають масовку людей", - сказав ветеран.

"Ці люди, які сьогодні прийшли на акцію "проти Порошенка", насправді не проти Порошенка?" - запитав Підлісний в "мітингувальника".

"Ну, виходить, що так", - відповів "мітингувальник".
 


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мітинг
Петро Порошенко
Офіс генпрокурора
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