Під офісом телеканалу "НАШ" у Києві пройшла акція протесту: активісти вимагали введення санкцій та його закриття

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Телеканал "НАШ" є російською інформаційною зброєю проти України, а його власник Євгеній Мураєв працює на інтереси окупантів. Це особливо небезпечно зараз, при загрозі російського наступу", - повідомили організатори акції на Facebook.



Учасники протесту вимагали:

застосування санкцій проти Євгенія Мураєва;

застосування санкцій і закриття каналу "НАШ";

негайного прийняття закону про колабораціонізм Верховною Радою та запровадження кримінальної відповідальністі за заперечення факту російської агресії.

Під час акції виступив громадський діяч та активіст Сергій Стерненко. Він нагадав, що днями Велика Британія заявила про те, що Мураєв є російським агентом, однак реакції з боку української влади на це не було.

Також Стерненко наголосив, що президент Володимир Зеленський досі не відповів на петицію щодо санкцій проти телеканалу "НАШ", яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

"Володимир Зеленський зобов'язаний дати відповідь на цю петицію за законом протягом 10 днів. Минуло 13 днів, відповіді досі немає. Санкцій проти телеканалу "НАШ" немає. Мураєв на волі. У мене лише одне питання до української влади - якого біса? Якого біса російська агентура в Україні сьогодні вільно може діяти проти України і нести російську пропаганду?" - сказав Стерненко.



До учасників протесту також долучилися нардеп Роман Лозинський та активіст Роман Ратушний.



Протестувальники вигукували "Зупинимо зброю Росії", а також "Мураєв пі**рас". Крім того, активісти під гімн України палили фаєри під будівлею телеканалу, а великий банер з логотипом "НАШ" облили фарбою.



Фото: УНІАН / Дмитро Хилюк































У своєму Facebook Роман Лозинський написав, що "на акції зібралися люди, які знають різницю між свободою слова і пропагандою від ворога".









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