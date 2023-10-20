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Під варту взяли жителя Харківщини, який погодився керувати створеним окупантами "газорозподільним підприємством"

20 жовтня, 2023 п'ятниця
10:49
Війна з Росією

Мешканцю Куп'янська повідомили про підозру та взяли під варту за допомогу окупантам у створенні та управлінні "газорозподільним підприємством", на базі українського підприємства

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 56-річний колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів підтримав росіян під час окупації міста, зокрема, він допоміг окупантам створити фейкове газове підприємство на матеріально-технічній базі українського підприємства, а вже у червні 2022 року росіяни призначили чоловіка його керівником. 

У прокуратурі зазначають, що фігурант точно знав, що "підприємство" буде діяти на користь окупаційної армії, а за його завданням є забезпечення діяльності магістральних газопроводів шляхом підпомповування газу з РФ, заздалегідь відключившись від газотранспортної системи України.

На посаді керівника підозрюваний надавав вказівки підлеглим рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів, використовуючи захоплену техніку українського підприємства. Також він дозволив росіянам користуватись приміщеннями підприємства для розміщення автомобілів "народної міліції" з метою їх збереження від обстрілів. 

Окупанти обіцяли чоловіку, що він буде отримувати зарплату за допомогу у розмірі 50 тис. російських рублів, але через деокупацію регіону гроші від "нової влади" йому так і не надійшли.

СБУ повідомляє, що колаборант підказував командуванню російських військ локації для замаскування й зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району. А також він готував об’єкти окупаційних органів та військових угруповань РФ до опалювального сезону 2022 року.

Після звільнення Куп’янська чоловік намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя, однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали, йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомила йому про підозру за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Фото: telegram Харківська обласна прокуратура

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Кримінал
Україна
Росія
СБУ
російська армія
окуповані території
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Харківщина
Куп'янськ
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