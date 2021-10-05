Загроза зменшення транзиту для ГТС України: Молдова і Румунія добудували спільний газопровід

Про це заявив віце-прем'єр, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, повідомляє НВ.

"Труба "Ясси-Кишинів" надає нам доступ на європейський енергетичний ринок, я говорив з румунськими чиновниками про можливість поставок газу", - розповів Спину.

Газопровід будувався майже десять років. Його основна мета - диверсифікувати поставки газу до Молдови. Досі 100% поставок газу в Молдову припадає на "Газпром" (транзитом через ГТС України).

Молдова і РФ не домовилися про продовженняконтракту, термін дії якого закінчився 30 вересня.

Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на один місяць



Коментуючи переговори, Спину заявив, що сторони намагаються "вирішити кілька питань, які накопичилися у відносинах з Молдовагазом. Йдеться про історичні борги правобережної Молдови (без урахування Придністров'я)", — сказав він.

Борг Молдови за газ складає $450 млн.

