Під завалами Азовсталі ще може залишатися понад сотня загиблих військових, – керівниця Патронатної служби "Азову"
Пошуки загиблих захисників ще тривають, але їх проводить Росія
Про це керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова розповіла у програмі "Волонтери і війна", журналістки "Еспресо.Захід".
Наразі триває процес впізнання військових, які загинули у Маріуполі. Їхні тіла повернули в рамках обміну минулого тижня.
"Особисто я була присутня на чотирьох впізнаннях, – розповідає Олена Толкачова. – Це страшна картина, ми вмовляємо родичів не дивитися на те, що передають, щоб у пам'яті не залишився цей жах. Під час впізнання показуємо тільки ту частину тіла, де є татуювання. Це дуже важко для родичів".
Ми недорахувалися третини наших бійців
За словами Олени Толкачової, процес впізнання триває дуже повільно. Бракує фахівців для дослідження ДНК.
"Привезли дуже багато загиблих, більшість з них потребують ідентифікації через ДНК, – додає Олена Толкачова. – У нас не вистачає фахівців, які можуть робити такі складні аналізи ДНК. Я планую разом з родинами загиблих звертатися до Міністерства внутрішніх справ і до інституту Макса Планка в Німеччині з пропозицією співпрацювати, це допоможе пришвидшити цей процес. Ніхто не чекав такої кількості загиблих одночасно і ще й у такому поганому стані, щоб потрібна була ДНК-експертиза".
У Патронатній службі полку "Азов" зазначають: ще чимало бійців перебувають під завалами Азовсталі.
"Ми недорахувалися третини наших бійців. Це те, що ми попередньо оглянули, - зазначає жінка. - Ми точно знаємо, що під завалами Азовсталі ще залишається багато військових. Це може бути сотня і більше. Також залишаються поховані у різних точках Маріуполя. Є хлопці, яких так і не вдалося забрати з поля бою і хоча б поховати у Маріуполі. Пошуки тривають, але їх проводить російська сторона".
- Нагадаємо, 28 червня повідомили про те, що на Запоріжжі відбувся черговий обмін тілами загиблих: Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники Азовсталі.
- Олена Толкачова розповіла про процес ідентифікації загиблих.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.05
-
EUR
Купівля 35.24Продаж 36.44
- Актуальне
- Важливе