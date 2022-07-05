Під завалами Азовсталі ще може залишатися понад сотня загиблих військових, – керівниця Патронатної служби "Азову"

Про це керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова розповіла у програмі "Волонтери і війна", журналістки "Еспресо.Захід".

Наразі триває процес впізнання військових, які загинули у Маріуполі. Їхні тіла повернули в рамках обміну минулого тижня.

"Особисто я була присутня на чотирьох впізнаннях, – розповідає Олена Толкачова. – Це страшна картина, ми вмовляємо родичів не дивитися на те, що передають, щоб у пам'яті не залишився цей жах. Під час впізнання показуємо тільки ту частину тіла, де є татуювання. Це дуже важко для родичів".

Ми недорахувалися третини наших бійців

За словами Олени Толкачової, процес впізнання триває дуже повільно. Бракує фахівців для дослідження ДНК.

"Привезли дуже багато загиблих, більшість з них потребують ідентифікації через ДНК, – додає Олена Толкачова. – У нас не вистачає фахівців, які можуть робити такі складні аналізи ДНК. Я планую разом з родинами загиблих звертатися до Міністерства внутрішніх справ і до інституту Макса Планка в Німеччині з пропозицією співпрацювати, це допоможе пришвидшити цей процес. Ніхто не чекав такої кількості загиблих одночасно і ще й у такому поганому стані, щоб потрібна була ДНК-експертиза".

У Патронатній службі полку "Азов" зазначають: ще чимало бійців перебувають під завалами Азовсталі.

"Ми недорахувалися третини наших бійців. Це те, що ми попередньо оглянули, - зазначає жінка. - Ми точно знаємо, що під завалами Азовсталі ще залишається багато військових. Це може бути сотня і більше. Також залишаються поховані у різних точках Маріуполя. Є хлопці, яких так і не вдалося забрати з поля бою і хоча б поховати у Маріуполі. Пошуки тривають, але їх проводить російська сторона".

Нагадаємо, 28 червня повідомили про те, що на Запоріжжі відбувся черговий обмін тілами загиблих: Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники Азовсталі.

Олена Толкачова розповіла про процес ідентифікації загиблих.

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