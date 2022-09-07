"Піде лише на користь": Путін вважає, що Росія нічого не втратила, розпочавши війну в Україні
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нічого не втратила, розпочавши війну в Україні, а лише "зміцнила свій суверенітет"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Путіна, поляризація світу, яка сталася після повномасштабного вторгнення в Україну піде Росії лише на користь.
"Ми нічого не втратили. І нічого не втратимо. Головне надбання – зміцнення нашого суверенітету. Так, відбувається певна поляризація, але, я вважаю, і у світі, і всередині країни це лише на користь. Тому, що все непотрібне, шкідливе і все, що нам заважає йти вперед, буде відкинуто, ми набиратимемо обертів, темпів розвитку, тому що сучасний розвиток може бути заснований лише на суверенітеті. Усі наші кроки у цьому напрямі спрямовані на зміцнення суверенітету", - сказав Путін.
Він додав, що Росія нічого не розпочинала з погляду воєнних дій в Україні, адже вони тривають з 2014 року.
"Хочу наголосити на цьому ще раз. Це часто звучить. Ми нічого не розпочали з погляду воєнних дій, а намагаємось лише закінчити", - зазначив Путін.
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