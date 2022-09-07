Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, поляризація світу, яка сталася після повномасштабного вторгнення в Україну піде Росії лише на користь.

"Ми нічого не втратили. І нічого не втратимо. Головне надбання – зміцнення нашого суверенітету. Так, відбувається певна поляризація, але, я вважаю, і у світі, і всередині країни це лише на користь. Тому, що все непотрібне, шкідливе і все, що нам заважає йти вперед, буде відкинуто, ми набиратимемо обертів, темпів розвитку, тому що сучасний розвиток може бути заснований лише на суверенітеті. Усі наші кроки у цьому напрямі спрямовані на зміцнення суверенітету", - сказав Путін.

Він додав, що Росія нічого не розпочинала з погляду воєнних дій в Україні, адже вони тривають з 2014 року.

"Хочу наголосити на цьому ще раз. Це часто звучить. Ми нічого не розпочали з погляду воєнних дій, а намагаємось лише закінчити", - зазначив Путін.

7 вересня Володимир Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з українських портів, аби воно не потрапляло до Європи

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