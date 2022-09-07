Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Володимира Путіна, він має намір обговорити з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом питання про можливість обмеження вивезення зерна і продовольства з України в Європу, оскільки воно не потрапляє до бідних країн. Російський диктатор додав, що за час роботи "зернових коридорів" за програмою продовольства ООН було нібито завантажено лише два кораблі з 87.

"На них було вивезено 60 тис. тонн продовольства з 2 млн тонн. Як багато європейських країн в останні десятиліття і століття діяли як колонізатори, так і продовжують діяти сьогодні. І продовжують дурити. Можливо, варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та продовольства цим маршрутом? Я обов'язково пораджуся на цю тему із президентом Туреччини Ердоганом", - сказав Путін.

У суботу, 3 вересня, Володимир Путін з Реджепом Тайїпом Ердоганом обговорили ситуацію на захопленій РФ ЗАЕС та функціонування "зернових коридорів".

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