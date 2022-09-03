Про це повідомляють у пресслужбі кремля.

Зазначається, що під час розмови Путін та Ердоган поговорили про війну в Україні. Зокрема, мова йшла про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та місію МАГАТЕ, яка відвідала захоплену росіянами АЕС.

Також лідери РФ та Туреччини присвятили увагу реалізації укладеної в Стамбулі 22 липня за посередництва президента Туреччини зернової угоди.

Крім цього, Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття у зв'язку зі смертю останнього лідера СРСР Михайла Горбачова.

23 серпня Ердоган заявив, що війна з Росією має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

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