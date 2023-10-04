Підлітки вчаться основам служби: у Криму створили центр "військово-патріотичного" виховання, - Лубінець
Російська Федерація не припиняє цілеспрямовану політику псевдовиховання українських дітей в тимчасово окупованому Криму. Ворог активно залучає молодь до участі в заходах, спрямованих на формування мілітаристської свідомості та пропаганди російського світогляду
Про це інформує уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Ще один навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання українських дітей з’явився на Кримському півострові", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що російські загарбники відкрили його на базі дитячого оздоровчого табору "Гагарін" в Євпаторії. Тепер псевдонавчальний заклад називається "Авангард".
За даними окупаційної адміністрації, у першу зміну центр прийняв, за даними окупаційної влади, 100 учнів 9-11-х класів. До 6 жовтня підлітки навчаються основ військової служби.
Фото: ТГ/Дмитро Лубінець
"Поширенням пропаганди, пов’язаної з війною, російські окупанти намагаються стерти в наших дітях українську ідентичність, розірвати їхній зв’язок з рідною країною", - наголосив Лубінець.
Політика мілітаризації українських хлопців і дівчат на Кримському півострові РФ проводить вже з початку його окупації. Після повномасштабного вторгнення процес перевиховання молоді тільки посилився.
Мілітаризація Росією освіти та насаджування своєї ідеології дітям на тимчасово окупованих територіях України є воєнним злочином, згідно з міжнародним гуманітарним правом.
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Російські окупанти намагаються змінити освітню програму та переписати історію на свій лад у школах на тимчасово окупованих територіях.
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Перед початком навчального року росіяни завезли на Херсонщині 7 тонн пропагандистських книг для шкіл. Найбільша кількість підручників – з російської історії за 11-й клас.
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На тимчасово захоплених територіях півдня російські вчителі у школах проводять "історичні бесіди". На них дітям розповідають, що української нації ніколи не існувало, й перекладають вину за війну на українську державу.
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