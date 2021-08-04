Підозрюваній у справі Шеремета Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід
Лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, пом'якшили запобіжний захід
Про це повідомив у Facebook адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.
"Змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт і зняли браслет", - написав Безпалий.
Раніше, 29 червня, Шевченківський райсуд Києва продовжив на два місяці цілодобовий домашній арешт Юлії Кузьменко та термін дії зобов'язань підозрюваної Яни Дугарь.
22 червня, Шевченківський райсуд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному Андрію Антоненку.
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