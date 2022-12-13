Підозрювану в корупції віцепрезидентку Європарламенту звільнили
Європарламент проголосував за позбавлення Єви Кайлі статусу віцепрезидента після звинувачень її у корупції та арешту у Бельгії
Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.
Голосування відбулось у вівторок, 625 євродепутатів висловились за, 1 - проти та двоє утрималися.
"Голосування відбулося згідно зі статтею 21 регламенту парламенту , і воно є результатом поточних розслідувань у Бельгії за участю деяких членів і співробітників Європейського парламенту", - сказано в повідомленні.
Сьогодні на пленарному засіданні Європарламенту відбудуться дебати щодо підозр у корупції з Катару та потреби в прозорості та підзвітності європейських інституцій.
- Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі затримали в Бельгії у зв'язку з корупційним розслідуванням щодо Катару, після цього її виключили з власної політичної партії у Греції та призупинили членство в політгрупі Європарламенту. 11 грудня Кайлі заарештували.
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