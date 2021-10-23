Підпал будинку заступника Єрмака: затриманим оголошено підозру

Подробиці наводить Еспресо.TV.



"Згідно з матеріалами слідства, один із підозрюваних, 20-річний житель столиці, отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал зазначеного будинку. За виконання замовлення підозрюваному, за його словами, пообіцяли заплатити $7 тис. До скоєння злочину чоловік залучив свого знайомого - 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв як винагороду віддати частину цієї суми", - повідомляє сьогодні, 23 жовтня 2021 року, пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що зловмисники приготували три пляшки з "коктейлем Молотова" і в ніч на 22 жовтня прибули на місце скоєння злочину в Дарницькому районі столиці.









Спочатку вони нанесли фарбою на паркані цього будинку образливі написи, після чого - доки один із чоловіків спостерігав за обстановкою, другий - підпалив пляшку та кинув її через паркан на територію будинку.

"Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисника помітили сторонні особи, він намагався втекти, проте за гарячими слідами його затримали правоохоронці. Згодом правоохоронці затримали і його спільника", - додали в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



бставини кримінального злочину, а також інші особи, які до нього причетні, встановлюються.





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