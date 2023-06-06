Підрив Каховської ГЕС: окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, які евакуюються
Росіяни хочуть потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, які евакуюються із затопленого внаслідок підриву Каховської ГЕС лівобережжя Херсонщини
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись із місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра. Таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоби закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
- 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, унаслідок чого відбулося затоплення низки населених пунктів.
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