Про це в ефірі телемарафону 26 червня сказав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

"Станом на сьогодні є прогноз середньозважений: очікується, що зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це, на жаль, менше, ніж минулого року. Зменшення становить приблизно 5-7%", - сказав чиновник.

Водночас Висоцький зазначив, що внутрішнє споживання зернових становить 18 млн тонн.

"Тому, навіть збираючи 46 млн тонн, це все одно в 2,5 раза більше, ніж внутрішня потреба. Відповідно якогось ризику для дефіциту зернових для внутрішніх цілей на сьогодні немає", - наголосив перший заступник міністра.