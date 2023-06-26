Підрив Каховської ГЕС: у Мінагрополітики спрогнозували зменшення врожаю зернових на 5-7%
Урожай зернових в Україні цьогоріч очікується на рівні близько 46 млн тонн, що на 5-7% менше порівняно з минулим роком. Це пов'язано з підривом Каховської ГЕС
Про це в ефірі телемарафону 26 червня сказав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.
"Станом на сьогодні є прогноз середньозважений: очікується, що зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це, на жаль, менше, ніж минулого року. Зменшення становить приблизно 5-7%", - сказав чиновник.
Водночас Висоцький зазначив, що внутрішнє споживання зернових становить 18 млн тонн.
"Тому, навіть збираючи 46 млн тонн, це все одно в 2,5 раза більше, ніж внутрішня потреба. Відповідно якогось ризику для дефіциту зернових для внутрішніх цілей на сьогодні немає", - наголосив перший заступник міністра.
- 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
- 8 червня в Мінагрополітики спрогнозували, що Україна через підрив росіянами Каховської ГЕС може втратити кілька мільйонів тонн урожаю.
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