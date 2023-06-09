Підрив Каховської ГЕС: у МВС повідомили про загибель щонайменше 5 людей, 13 вважають зниклими безвісти
Унаслідок затоплення населених пунктів, спричиненого підривом дамби Каховської ГЕС, загинуло щонайменше 5 людей. Ще 13 осіб вважають зниклими безвісти
Про це повідомив керівник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.
Так, на Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.
"Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб", - ідеться в повідомленні відомства.
У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- 9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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