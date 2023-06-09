Про це повідомив керівник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.

Так, на Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

"Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб", - ідеться в повідомленні відомства.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула.