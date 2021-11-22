Підробляв COVID-сертифікати у фейковому застосунку "Дія": у Миколаєві викрили підлітка

Про це повідомили в пресцентрі Генпрокуратури.



Слідство з'ясувало, що неповнолітній за гроші надавав доступ до сайту, схожого на застосунок "Дія". У спеціальному редакторі він міг створити фальшиві копії COVID-сертифікатів.



Доступ до сайту коштував від 250 до 650 грн, які він отримував на електронний гаманець платіжного сервісу РФ.



Після цього замовник отримував архів із програмним забезпеченням, який потрібно було інсталювати на телефон.



Послугами шахрая скористалося понад тисячу людей.



Під час обшуку правоохоронці знайшли вихідні файли підробленого застосунку "Дія", листування з замовниками, інформацію про продаж архіву та гроші.



Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 361 КК України (втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).



Поліція блокує канали поширення фекової "Дії" та з'ясовує, хто замовляв підроблені сертифікати.

Нагадаємо 27 жовтня кіберполіція у співпраці з представниками Мінцифри викрили 21-річного чоловіка, який самотужки розробив застосунок, який за дизайном був ідентичним із "Дією". Затриманому розробнику фейкового дзастосунка запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації, 21-річний хлопець попрацює в міністерстві до ухвалення вироку судом.

3 листопада в Харкові кіберполіція затримала підлітка, який підробив "Дію": на його канал підписалося понад 20 тис. осіб.

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