Кіберполіція затримала ще одного "умільця", який підробив "Дію": на його канал підписалися понад 20 тис. осіб
Кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який підробив "Дію", що стало найбільшим каналом розповсюдження підробки
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Голова Нацполіції Ігор Клименко сказав, що на телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, підписалися понад 20 тис. осіб.
"Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової "Дії", а 300 грн - оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн - фальшиве посвідчення водія", - розповів очільник поліції.
За словами Клименка, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував веб-сторінку додатку "Дія", що імітувала справжню. Там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе. Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.
"Визнаю, це чудова робота юного хакера. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання", - додав він.
- Нагадаємо, 27 жовтня кіберполіція у співпраці з представниками Мінцифри викрили 21-річного чоловіка, який самотужки розробив застосунок, який за дизайном був ідентичним із "Дією". Затриманому розробнику фейкового додатка запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації, 21-річний хлопець попрацює в міністерстві до ухвалення вироку судом.
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