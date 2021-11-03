Кіберполіція затримала ще одного "умільця", який підробив "Дію": на його канал підписалися понад 20 тис. осіб

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



Голова Нацполіції Ігор Клименко сказав, що на телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, підписалися понад 20 тис. осіб.



"Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової "Дії", а 300 грн - оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн - фальшиве посвідчення водія", - розповів очільник поліції.



За словами Клименка, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував веб-сторінку додатку "Дія", що імітувала справжню. Там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе. Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.



Нагадаємо, 27 жовтня кіберполіція у співпраці з представниками Мінцифри викрили 21-річного чоловіка, який самотужки розробив застосунок, який за дизайном був ідентичним із "Дією". Затриманому розробнику фейкового додатка запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації, 21-річний хлопець попрацює в міністерстві до ухвалення вироку судом.

"Визнаю, це чудова робота юного хакера. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання", - додав він.