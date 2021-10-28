Розробнику фейкової “Дії” запропонували стажування у Мінцифрі, - Єнін
Затриманому розробнику фейкового застосунку "Дія" запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації
Про це заявив у Facebook перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
“Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову «Дію». Так само швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Федоровим. Хлопцю запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві. Але перед законом всі рівні, тому нести відповідальність за 358 статтею за підробку все ж доведеться”, — написав він.
За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, 21-річний хлопець попрацює в міністерстві до ухвалення вироку судом.
«Він попрацює в нас над кількома соціально-значущими проєктами, покаже себе. Одні з перших завдань — зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю. Плануємо потім їх запускати. Призначимо у Мінцифри куратора, який контролюватиме його роботу. Спробуємо спрямувати його можливості у потрібне русло», — написав Федоров у своєму Telegram-каналі.
Також Федоров розповів, що хлопець виявився «трохи сором'язливим, але дуже розумним, начитаним».
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