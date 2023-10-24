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Підрозділи ракетних військ ЗСУ знищили логістичний хаб противника, - Генштаб

24 жовтня, 2023 вiвторок
20:03
Війна з Росією Український ракетний комплекс "Вільха-М"

Протягом доби, 24 жовтня, підрозділами ракетних військ ЗСУ знищено 12 артилерійських засобів та логістичний хаб противника

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також, авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

За день ворог завдав 5 ракетних та 33 авіаційних ударів по території України

А також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби на основних ділянках фронту відбулось 54 боєзіткнення

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Леонівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Леонівка Чернігівської області; Степок, Грабовське, Попівка Сумської області; Плетенівка, Козача Лопань, Чугунівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Синьківки та Іванівка Харківської області. Тут Силами оборони відбито 8 атак загарбників. Також російські окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Сіверська та Виїмки Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Сіверськ, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Авіаційного удару зазнала Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, де силами оборони відбито 6 атак ворога. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Костянтинівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського. Українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Новомихайлівки, Пречистівки, південніше Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйпільське, Білогір’я, Роботине, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області.На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Козацьке, Микільське Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Зеленівка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • Протягом минулої доби, 23 жовтня, російські терористи атакували 9 українських областей. Унаслідок ворожих обстрілів двадцять людей зазнали поранень, знайдено тіла жертв попередніх обстрілів.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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