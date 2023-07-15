Підрозділи в'язнів зі "Шторм Z" збільшують присутність у Брянській області РФ
Уздовж російсько-білоруського кордону, на території російських прикордонних районів спостерігається збільшення чисельності присутності членів підрозділу "Шторм Z"
Про це заявляють у Центрі національного спротиву.
Зазначається, що на територію села Спиридонова Буда Брянської області прибула нова партія в’язнів. Їх залучатимуть до складу даного формування та спрямовуватимуть в посилення першої танкової армії збройних сил РФ.
Водночас серед населення Спиридонової Буди поширюються протестні настрої та невдоволення через загрозу суттєвого погіршення криміногенної ситуації. На цей час вже зафіксовано численні випадки пограбувань та зґвалтувань.
ЦНС нагадав, що "Шторм Z" є одним з "штрафних військових підрозділів", створених міністерством оборони Росії за зразком ПВК Вагнера. Членів підрозділу рекрутують в російських в’язницях, мотивуючи перспективою зменшення термінів ув’язнення та "заробітком" у розмірі 2000$ на місяць.
- 21 червня командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що понад два тижні ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ підрозділами "Шторм Z".
- 28 червня засуджений росіянин розповів, як опинився за ґратами та підписав контракт з ПВК "Шторм Z", яка воює з українськими воїнами. Полонений також заявив про величезні втрати РФ.
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