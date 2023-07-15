Про це заявляють у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що на територію села Спиридонова Буда Брянської області прибула нова партія в’язнів. Їх залучатимуть до складу даного формування та спрямовуватимуть в посилення першої танкової армії збройних сил РФ.

Водночас серед населення Спиридонової Буди поширюються протестні настрої та невдоволення через загрозу суттєвого погіршення криміногенної ситуації. На цей час вже зафіксовано численні випадки пограбувань та зґвалтувань.

ЦНС нагадав, що "Шторм Z" є одним з "штрафних військових підрозділів", створених міністерством оборони Росії за зразком ПВК Вагнера. Членів підрозділу рекрутують в російських в’язницях, мотивуючи перспективою зменшення термінів ув’язнення та "заробітком" у розмірі 2000$ на місяць.