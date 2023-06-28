Відео опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський

"Полонений з так званої ПВК "Шторм z", яка сформована із російських зеків, розповідає про величезні втрати росіян в боях з українськими воїнами. Це Міхнов Нікіта Сєргєєвіч з Рязанської області. Йому 23 роки й він був засуджений до позбавлення волі за незаконне поводження з наркотиками", - написав командувач.

Найманець розповів, що з в'язниці він потрапив на контракт.

"Заводили нас через початок Кліщіївки. Сказали: "Буде обстріл, акуратно заходимо і лягаємо, якщо буде міна". Але ніхто так не став робити, всі почали панікувати. Тому що тренують лише пару днів", - каже російський полонений.

На позиціях окупантам доводилося днями чекати воду та їжу. Також на полі битви ворог зазнавав втрат.

"Нас відправляють "на м'ясо", просто "м'ясо", під мінометний розрахунок відправляють, кажуть, сидіть в окопах. Нас накриває мінометами й розриває на частини", - додає росіянин.