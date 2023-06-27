Про це повідомила 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що в результаті штурму було ліквідовано 35 російських військових, 40 втекло. Також декілька ворогів здалися в полон.

У 28 ОМБр зазначають, що це важливий успіх, оскільки українські воїни змогли пробити оборону, яку ворог готував місяцями. Це, за їхніми словами, є результатом довгої, титанічної праці, тренувань і злагодження.

"Пам’ятайте, контрнаступ - це не кіно і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм", - наголосили в повідомленні.