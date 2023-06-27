У районі Курдюмівки на Донеччині ЗСУ розгромили батальйон росіян і пробили оборону: ліквідовано до 35 ворогів
1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр розгромив у районі Курдюмівки на Донеччині російський батальйон і пробив оборону, унаслідок чого було ліквідовано 35 ворогів, декілька здалися в полон
Про це повідомила 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що в результаті штурму було ліквідовано 35 російських військових, 40 втекло. Також декілька ворогів здалися в полон.
У 28 ОМБр зазначають, що це важливий успіх, оскільки українські воїни змогли пробити оборону, яку ворог готував місяцями. Це, за їхніми словами, є результатом довгої, титанічної праці, тренувань і злагодження.
"Пам’ятайте, контрнаступ - це не кіно і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм", - наголосили в повідомленні.
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