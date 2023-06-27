Українські воїни за добу ліквідували 590 російських окупантів, 10 дронів і 5 танків
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні понад 226 тис. окупантів, 4036 танків, 3492 безпілотники та 386 засобів ППО
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 27 червня 2023 року Росія втратила на війні:
- особового складу ‒ близько 226 170 (+590) осіб,
- танків ‒ 4036 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,
- артилерійських систем – 4083 (+28) од,
- РСЗВ – 626 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 386 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1261 (+2),
- кораблів, катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772 (+21) од,
- спеціальної техніки ‒ 563 (+6).
Остаточні дані уточнюють.
- 26 червня Генштаб повідомив, що, попри втрати, росіяни зосереджені на наступі по Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Також вони намагалися відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Протягом доби на фронті відбулось 36 боєзіткнень.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила 26 червня, що за минулий тиждень на фронті ворог зазнав втрат в особовому складі майже у 8 разів більше, ніж Збройні Сили Україні. На ключових напрямках українські військові просуваються на 1-2 км.
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